Publiscopie : La réticulation par rayonnement pour des plastiques résistants

Ionisos, le spécialiste de la stérilisation, propose des services de réticulation par rayonnement adaptés pour renforcer les performances de nombreux composants et matériaux techniques plastiques (comme les tubes et câbles) ou la résistance au stress cracking des emballages en polyéthylène dans la cosmétique.



Cette optimisation, obtenue après exposition à une certaine dose de rayonnements, modifie la structure moléculaire des matières plastiques et agit sur leurs propriétés thermiques, chimiques et mécaniques. Cela permet d’augmenter leur résistance et d’améliorer ainsi leurs performances et leur durée de vie.



GAINS DE PRODUCTIVITÉ ET ÉCONOMIES RÉALISÉES



Cette réticulation, qui intervient après le processus d’extrusion ou de moulage thermoplastique, confère une grande résistance en température, en continu ou en pointe notamment pour le polyamide. En alternative à un plastique thermodurcissable, la réticulation ne nécessite pas d’opération de finition comme l’ébavurage. Cette spécificité permet des gains de productivité et des économies pour obtenir des produits de hautes performances, miniaturisés par exemple, pour des composants électriques. C’est le cas également, dans l’industrie automobile, où le polyamide réticulé est utilisé pour des conduits d’air ou des fixations à partir d’une matière moins coûteuse.



Pour les industriels de l’agroalimentaire qui n’ont pas de solution de débactérisation intégrée à leur ligne de production, cette technologie par rayonnement ionisant capable de stériliser à travers les emballages offre une solution d’emballage propre prêt à être rempli, notamment pour des Bag-in-Box qui contiennent des produits qui ont un PH basique.













