Publiscopie : La relocalisation des solutions de tri, un atout pour nos clients

”Notre ADN, c’est la fabrication française”, insiste Éric Fayol, directeur commercial et marketing de l’entreprise. Créée en 1896, Rossignol, à la pointe des solutions de tri sélectif et d’hygiène, ne cesse de se réinventer pour répondre aux attentes de ses clients. La dernière étape, c’est la décision, au milieu des années 2010, de relocaliser la production en Mayenne pour gagner en flexibilité, réduire le bilan carbone des produits et valoriser les savoirfaire du territoire.



suivre les tendances



”Aujourd’hui, ce choix nous permet de proposer un catalogue plus large à nos clients, avec plus de 1 500 références sur quatre marchés : solutions de tri sélectif extérieures et intérieures, produits d’hygiène, poubelles pour la maison.” Il rend aussi l’entreprise plus flexible, en mesure de produire des petites séries et de les personnaliser (logo, couleurs…) à la demande.



La plupart des bacs de tri commercialisés par Rossignol sont en métal, durables et recyclables. ”Nous proposons un traitement de surface spécifique pour le bord de mer…”



À l’écoute des marchés européens, les gammes suivent les tendances : le développement du tri sélectif dans le cadre de la propreté urbaine avec des poubelles double flux (recyclable et non recyclable), la création de points d’apports volontaires dans les entreprises (jusqu’à dix flux). Pour amortir les coûts et faire du oneto-one, Rossignol a intégré toutes les étapes : achats des matières premières, bureau d’études, design, fabrication, marketing, logistique…











