Publiscopie : La puissance industrielle du groupe PG au service des donneurs d'ordres

Pour relever le défi du Made in France , Patrice Gault a fait le choix d’investir dans les machines (et dans les compétences de son personnel). En Seine-Maritime, les trois unités du Groupe PG répondent aux attentes des bureaux d’études, dans des secteurs variés.



un paneL de compétences



Créée en 1985, la société Usinage dieppois est spécialisée dans la sous-traitance en mécanique de précision. Son savoir-faire : l'usinage sur machines à commandes numériques, pour des pièces mécaniques en petites et moyennes séries sur tous types de matériaux. Pour ce faire, elle dispose d'un parc machines de haute technologie en tournage CN et en fraisage CN, tels que des centres d?usinage à commandes numériques de 5 axes à 9 axes.



Depuis, deux nouvelles entités ont été créées : En 1990, Gault industries, spécialisée en tôlerie fine, lasers de découpe, soudure robotisée qualifiée, et dans l?intégration d?ensembles complexes. Dans un atelier de 8 500 m2, équipé de poinçonneuses automatisées, de machines à découpe laser et de robots de soudure, sont ainsi produits, composants ou sousensembles pour toute industrie. L?expertise du bureau d‘études, situé dans cette entité permet de répondre à la demande d?innovation des donneurs d'ordres.



Enfin, la seconde entité créée, la société ADSI. Département d?assemblage et d?intégration, ADSI réalise le montage de sousensembles et ensembles finis dans une atmosphère propre et non polluée. ” Les clients qui viennent à nous avec un besoin précis se rendent vite compte de l’avantage d’avoir affaire à un même interlocuteur pour plusieurs métiers ”, assure Patrice Gault.



deux priorités : La quaLité et Le prix



Particulièrement soucieux du design to cost , le président-fondateur veille aussi à la qualité. ” Nous investissons tout autant dans les machines de production que dans la formation et le contrôle qualité ”, assure ce spécialiste de la mécanique de précision. Et de conclure : ” Pour faire face à la mondialisation, nous n’avons pas d’autre choix que d’avoir un temps d’avance et d’être irréprochables. ”













