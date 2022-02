Publiscopie : La puissance d’un groupe et l’agilité d’une PME pour votre usinage

ékaim Technologie occupe une place à part dans le monde de l’usinage de précision, en tant que groupe industriel fédérant six sociétés spécialisées.



Avec ses 350 collaborateurs, il répond aux demandes de nombreux secteurs d’activité comme l’automobile, l’aéronautique, le matériel agricole, les loisirs, l’énergie, le médical, le luxe, etc. ”Nous sommes organisés comme une fédération de PME autonomes et indépendantes, où chacune détient une expertise qui lui est propre, précise Cécile Gonzalez-Rodriguez, sa dirigeante et fille du fondateur. Il s’agit de conjuguer toute l’agilité des PME avec la force de frappe d’un grand groupe.”



rÉponse sur mesure et sYnergie Des ressources



Appuyées et soutenues par les services supports du Groupe (situé dans la vallée de l’Arve, en Haute-Savoie), les six entités disposent ainsi d’une grande capacité de réponse pour chaque client, quel que soit le besoin : ”Le fédéralisme qui anime notre système valorise l’ADN et le savoirfaire de chaque structure, complète Cécile Gonzalez-Rodriguez. Le Groupe centralise généralement les demandes pour apporter à chaque client une réponse sur mesure avec une de nos PME, tout en lui offrant la mutualisation et la synergie des ressources collectives.”



Cette organisation permet également au groupe et à chacune de ses entités d’être beaucoup plus résistants face aux aléas d’un secteur d’activité (comme l’automobile aujourd’hui). Sans oublier sa structure familiale qui lui permet de prendre très vite des décisions et de s’adapter facilement à chaque évolution de marché.













