Publiscopie : La protection auditive sur mesure à l’ère de la connectivité

Numéro 1 mondial du marché des protections auditives sur mesure depuis 30 ans, Cotral Lab conçoit, fabrique et distribue des protections auditives réalisées à partir d’une empreinte de l’oreille de chaque utilisateur. Sa spécialité : le sur-mesure.



Concilier PROTECTION AUDITIVE et téléphone



Fort de son savoir-faire, Cotral Lab a étendu son expertise en proposant un dispositif de protection auditive sur mesure et connectés : IT1.



Près de 100 techniciens de prévention parcourent la France afin de réaliser les prises d’empreintes des salariés directement dans les entreprises avec pour mission de garantir la santé et la sécurité des professionnels exposés au risque bruit.



”Au contact de nos clients, nous avons décelé un besoin croissant, celui de porter des protections auditives tout en pouvant utiliser un téléphone mobile, explique Laurent Jehanne, chef de produits. Jusqu’alors, c’était l’un ou l’autre : se protéger du bruit ou téléphoner.”



IT1 est une protection auditive sur mesure, dotée de filtres acoustiques, qui offre une connectivité Bluetooth avec le smartphone de l’utilisateur. Ce nouveau dispositif bénéficie d’un indice de protection (IP67) assurant une grande résistance à l’humidité et à la poussière. Pratique et confortable, ce produit a été lancé en avril dernier dans 12 pays et a rencontré d’emblée un franc succès : en particulier auprès des cadres de production et des techniciens de maintenance qui ont besoin de rester joignables et de téléphoner sans interrompre leur activité.



IT1 est le premier produit d’une nouvelle gamme de protections auditives communicantes de Cotral Lab en cours de développement. La prochaine étape consistera à commercialiser une protection auditive sur mesure intégrant une connexion sans fil et une atténuation intelligente et adaptative selon le niveau sonore.











