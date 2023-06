Publiscopie : La plus grosse chaîne de machines à brochettes au monde

Reconnues pour leur robustesse et leur performance, les machines à brochettes Palga, 100 % made in France, sont aujourd’hui présentes dans 62 pays. ”Nous réalisons environ 70 % de notre chiffre d’affaires à l’expor t, explique Julien Pellet, responsable commercial de la PME avignonnaise. Il y a quelques semaines, nous avons finalisé notre plus gros marché hors des frontières, l’installation de 14 machines automatiques sur mesure qui produisent plus d’un million de brochettes artisanales de volaille par jour en 2 x 8 (90 t/jour).”



DE 200 À 1 MILLION DE BROCHETTES PAR JOUR



Depuis la première machine à brochettes carrées, inventée par Jacques Dollé, toujours président de Palga SAS International, l’entreprise a élargi la gamme pour répondre à tous les marchés.



”Nous proposons trois types de machines, une douzaine de références: manuelles pour les boucheries de quartier et les rayons boucherie de certaines enseignes de la distribution, les semi-automatiques pour les boucheries de 20 à 80 salariés et les automatiques pour les gros industriels.”



Palga SAS International conçoit aussi l’environnement de chaque machine (postes de travail, convoyeurs, etc.) pour optimiser les conditions de travail des opérateurs et éviter les TMS. La sécurité et l’hygiène sont deux points forts de l’entreprise. Le nettoyage des machines ne nécessite aucun outil de démontage (pas de vis, pas d’écrous…), les soudures sont pleines et il n’y a pas de zones de rétention d’eau pour éviter les ”nids à bactéries”.



Une solution haut de gamme pour chaque client, c’est la force de Palga depuis plus de 40 ans.











