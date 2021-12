Publiscopie : La localisation miniaturisée pour véhicules et piétons

Acteur reconnu dans le secteur de la défense, SYSNAV ne cesse d’élargir les applications de ses systèmes de localisation et de mesure du mouvement. Grâce à son expertise dans le domaine de la navigation magnétoinertielle et ses technologies de rupture brevetées, SYSNAV propose des solutions adaptées aussi bien aux véhicules qu’aux individus.



Sa brique technologique de navigation pour véhicules, le Blue Force, assure une localisation de précision centimétrique grâce aux algorithmes et à la surcouche logicielle développés par les ingénieurs de SYSNAV. Le Blue Force trouve ses applications dans des domaines divers, comme le milieu aéroportuaire (où le GPS est défaillant) en guidant la flotte au sol et permettant aux contrôleurs aériens de se concentrer sur les mouvements des aéronefs.Dans le domaine de la sécurité routière, les véhicules équipés transmettent en temps réel l’état de la signalisation, les données anonymisées des voitures croisées, les conditions météo etc., l’objectif étant de prédire les risques d’accidents. Enfin, SYSNAV participe conjointement à deux programmes de recherches, menés par Stellantis et le CPS4EU, visant à populariser et intégrer le Blue Force à bord des véhicules grand public.



LOCALISER LES PERSONNES



À l’attention des piétons, Sysnav a développé une solution nommée le PLD (Personal Location Device), qui intègre divers capteurs magnéto-inertiels. Cette solution a été éprouvée pour les primo-intervenants dans le domaine de la sécurité et de la défense, dans des conditions où le GPS n’est pas utilisable (champs de bataille, environnements indoor, brouillage). Porté à la cheville des travailleurs isolés, le PLD permet également de remonter les informations en cas de chute ou d’anomalie de mouvement pour assurer leur sécurité en toute condition.













Voir la version imprimable