Publiscopie : La gestion des stocks à distance, gage de sécurité et de maîtrise des coûts

Sécurité des approvisionnements, planification et anticipation des livraisons, prévention des arrêts de production… ” Notre solution V EGA Inventory System de visualisation et de gestion des stocks à distance permet à un fournisseur de connaître en temps réel l’état des stocks de liquides et de solides (produits chimiques, carburants, ciment, den rées alimentaires, etc.) de son client avec les capteurs de niveau V EGA installés chez ce dernier ”, indique Guy Deiber, responsable produit.



une gestIon autonome de toutes sortes de stocKs



” Grâce aux remontées d’informa tions extrêmement précises dans le logiciel V EGA Inventory System utilisé par le fournisseur, celui-ci va gérer en totale autonomie les réapprovisionnements et les livrai sons pour son client afin d’éviter des situations de pénuries et des commandes en urgence coûteuses. ” Il est à noter également que la solution de mesure fonctionne aussi pour la collecte des déchets comme les huiles, les eaux grises, les hydrocarbures, etc. En effet, elle va remonter les informations automatiquement à la société chargée de cette collecte, ce qui permettra à cette dernière de planifier ses tournées pour intervenir à temps, quand les cuves sont pleines.



une offre étendue de capteurs



Un tel système ne peut fonctionner efficacement que si les capteurs sont bien sûr extrêmement précis et fiables dans les mesures et les informations transmises. ” Aujourd’hui, nous avons une offre de capteurs qui couvre tous les besoins dans le domaine de la surveillance des niveaux de remplissage ”, souligne Guy Deiber. Ils ont en commun leur simplicité d’utilisation avec, en plus, des fonctions d’autosurveillance et de diagnostic.



VEGA dispose de trois familles de capteurs : VEGAPULS, VEGAFLEx ET VEGABAR. Les modèles fonctionnent soit avec un raccordement filaire pour l’alimentation et la remontée d’informations, soit sans fil lorsqu’ils possèdent la technologie radar. Ils sont alors totalement autonomes.



souplesse et fonctIons avancées



Pour la mesure et le contrôle à distance, certains ont une fonction Bluetooth. D’autres fonctionnent avec le protocole IO-Link permettant aux capteurs d’effectuer des autodiagnostics afin de contrôler de matière automatique leur bon fonctionnement.



Autre avantage du VEGA Inventory System, celui-ci s’interface parfaitement avec des capteurs de marques différentes, si certains sont déjà installés chez le client. En résumé, la solution VIS offre une grande souplesse d’utilisation et est synonyme de sérénité pour l’entreprise qui souhaite s’en équiper.











