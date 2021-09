Publiscopie : La géolocalisation, une aide efficace pour la maintenance

15 jours gratuits et sans engagement

La solution de géolocalisation développée par Sysnav, inspirée des besoins de la Défense, trouve dans l’industrie des applications ingénieuses. Pour la maintenance sur les campus industriels, l’usage du Personal Location Device (PLD), un mini-boîtier qui se fixe à la cheville, permet de guider l’opérateur jusqu’au point d’intérêt. Dans l’urgence d’une fuite ou d’une panne, ou lors d’opérations programmées, l’agent visualise sur un smartphone sa position et le chemin à suivre.



”Lorsque plusieurs agents doivent successivement se rendre sur un point de maintenance difficile à trouver, un guidage précis permet des gains de temps considérables”, souligne David Vissière, président-fondateur de Sysnav.



Connecté en temps réel, l’équipement individuel fonctionne dans tous les environnements même là où le GPS est inopérant, et où l’installation d’infrastructures de géolocalisation par balises radio (Bluetooth, Ultra Wide Band, etc.) serait trop coûteuse. Déjà testé en centrale nucléaire, le PLD de Sysnav y enregistre aussi la trajectoire de l’agent pour du post-traitement, afin de calculer son exposition aux rayonnements.



protection Des traVailleurs isolés



Dans certains grands sites industriels, le PLD de Sysnav équipe les prestataires extérieurs, qui gagnent en efficacité. ”Dans un site sans cartographie digitalisée, un de nos clients a pu réduire le temps d’intervention de 2h à 30 minutes”, précise David Vissière.



Enfin, l’étude précise des trajectoires au sein d’un site favorise l’optimisation des process, tout en améliorant significativement la sécurité des travailleurs.













