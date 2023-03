Publiscopie : La géolocalisation sûre des véhicules autonomes grand public

Que ce soit dans la défense, l’industrie ou le médical, Sysnav ne cesse d’élargir les applications de ses systèmes de localisation et de mesure du mouvement pour les véhicules et les personnes.



À partir de sa technologie propriétaire de rupture, la navigation magnéto-inertielle, la jeune PME propose aux acteurs de l’automobile une solution précise de localisation des véhicules autonomes tels que les navettes, les bus, les camions ou, à terme, les véhicules particuliers. BlueForce, la solution Sysnav, permet de maintenir une précision centimétrique en cas de perte de signal, de prévenir l’automobiliste en amont et de déclencher, en l’absence de réaction, une manœuvre de mise en sécurité du véhicule.



Sysnav équipe désormais, dans plusieurs aéroports européens majeurs, tous les véhicules-sols circulant sur les aires de manœuvre.



LA VOITURE DU FUTUR



La solution Sysnav s’impose face aux technologies existantes basées sur du GPS, trop facilement perturbées par les masquages naturels (infrastructures, grandes masses, etc.). Précis, disponible et intègre, le BlueForce a été préempté par un consortium européen incluant les grands acteurs automobiles pour un usage grand public et sera une brique essentielle de la voiture autonome du futur.



Protégée par plus de 20 brevets, la technologie magnéto-inertielle de Sysnav est intégrée dans des applications à forte valeur ajoutée. ”En assurant études, R&D, conception, assemblage et calibration dans nos locaux à Vernon et à Paris, nous maîtrisons l’intégrité de la chaîne de valeur de cette haute technologie”, précise David Vissière, président de Sysnav.













