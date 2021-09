Publiscopie : La force d’un réseau et la proximité de neuf spécialistes de l’emballage

APOR est un réseau national de distributeurs en systèmes d’emballage, qui comprend neuf PME spécialisées qui connaissent parfaitement le monde de l’industrie : ” Cela représente un atout majeur pour tous nos clients , précise Marie-Claire Gimenez, animatrice du réseau. Ils bénéficient à la fois de la force d’un réseau mais aussi du conseil et des services de proximité de chacun de nos membres. ”



du standard au sur-mesure



En effet, ces spécialistes sont capables de répondre à tous les besoins des industriels et des acteurs du commerce. Ils disposent d’un stock important de plus de 2 000 références pour une réactivité optimale sur la majorité des produits standards.



Mais ils offrent également conseil et prestations spécifiques pour s’adapter à chaque besoin : ” L’avan tage d’un réseau comme le nôtre est de proposer tout type de solution sur mesure. Car il y a au moins un des membres qui dispose des compétences pour le faire ”, complète Marie-Claire Gimenez. Enfin, tous les produits disponibles respectent l’environnement et sont conformes à la norme concernant l’absence de métaux lourds (directive 94.62.CE -décret 98.638). La sélection des fournisseurs est très rigoureuse, privilégiant la certification ISO 9000 pour un suivi sans faille de la qualité.











