Publiscopie : La flexibilité et la proximité, au service de votre logistique

En 2022, BTL Transports fête ses 170 années d’expérience dans le domaine du transport routier. Une belle entreprise familiale qui rayonne sur la moitié nord de la France.



” Nous réalisons aussi bien du trans port amont (des fournisseurs vers les entrepôts ou les usines de nos clients), que du transport aval (vers leurs dis tributeurs), ainsi que du navettage intersites ”, précise Nicolas Bonnard, directeur général. BTL Transports propose aussi des prestations logistiques, grâce à une surface de stockage de 40000 m2. ” Notre offre est globale : stockage, préparation de commandes et trans port, par nos moyens propres. Notre flexibilité et la proximité avec nos clients font la différence : nous pou vons répondre à des demandes de dernière minute ! ”



LE CHOIX DE LA POLYVALENCE



BTL Transports possède une flotte diversifiée de 400 cartes grises (tautliner, fourgons, frigo, bennes, porteurs, semi-remorques city, matériel plateau (grue), véhicules utilitaires légers) qui lui permet d’élargir sans cesse ses propositions commerciales. ” Notre activité logis tique a augmenté de plus de 50% ces trois dernières années. Et, depuis deux ans, nous développons forte ment le transport à la palette et avons formé notre personnel à gérer ce type de flux. ”



Enfin, BTL Transports mène une démarche volontariste pour limiter ses impacts environnementaux. ” Nous avons actuellement un tiers de notre parc moteur roulant aux énergies alternatives (XTL 100 % renouvelable, GNC, véhicules légers électriques). Par ail leurs, nous avons obtenu le ’label CO 2 ’ qui reconnaît notre volonté à élever notre performance éner gétique et environne mentale ”, conclut David Beaugeoist, directeur de production.













