Publiscopie : La fin de ligne ultra-fiable somic par emballage-process-systemes (EPS)

Un emballage secondaire écologique de qualité qui garantit une présentation attractive des produits et préserve également leur intégrité lors des opérations de transport et de mise en rayon répond à la fois aux attentes spécifiques des industriels ainsi qu’à celles des distributeurs et des consommateurs.



Avec les solutions d’encaissage automatique de SOMIC, notamment en prêt à vendre (PAV) type barquette + coiffe ou carton enveloppant wrap, EPS assure un haut niveau de performance et de fiabilité en termes d’emballage de fin de ligne. ” Ces cartons parfaitement pliés autour d’un gabarit puis encollés, sans déformations, sont de surcroît solides et recyclables, ils mettent réellement le produit en avant ”, précise Erny Jacob, gérant de la société EPS.



des éqUipements faciles à installer et à exploiter



La technologie SOMIC, modulaire et d’une grande flexibilité permet, en fonction du type d’emballage, d’adapter le conditionnement à la demande et aux cadences souhaitées, dans le respect des caractéristiques des produits, même les plus fragiles, qui sont simplement guidés à travers l’équipement.



Le changement de format sans outil, aisé et rapide des encaisseuses, leur emprise au sol des plus réduites font des équipements SOMIC la solution idéale dans le cas de remplacement de la fin de ligne existante. La réalisation avant expédition de tests en usine similaires aux conditions industrielles permet des temps d’intervention sur site réduits au minimum et une mise en production quasi immédiate.



À découvrir sur le stand au salon All4Pack













