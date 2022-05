Pour éviter toute rupture dans le process de production ou le stockage des produits, lorsque le refroidissement et/ou le chauffage jouent un rôle crucial, industriels et logisticiens ont besoin d’une solution souple et temporaire comme la location. Elle permet d’assurer la continuité de l’activité en cas de pics saisonniers, pannes, travaux, maintenance d’installation ou sinistres.



Coolworld Location apporte des solutions sur mesure au cas par cas, avec son offre de location clés en main d’appareils de refroidissement, climatisation et chauffage pour les produits et procédés : chambres frigorifiques, groupes d’eau glacée, climatiseurs, chaudières, etc.



” Récemment, nous avons mis en place chez un fabricant de pro duits laitiers cinq groupes froids CZ80i, les plus puissants de notre gamme, développant 800 kW cha cun, pendant un mois et demi. Cet industriel avait entrepris des tra vaux de rénovation de son sys tème de refroidissement devenu obsolète. Outre la dimension spectaculaire des équipements, le chantier était complexe, car il s’agissait de refroidir une eau glacée de 6 °C en entrée à 2°C en sortie ”, raconte Florent Terras, ingénieur commercial.



DES ÉQUIPEMENTS DE PLUS EN PLUS ÉCONOMES EN ÉNERGIE



La nouvelle gamme de groupes froids proposée par Coolworld Location répond à la norme Ecodesign : elle affiche un rendement énergétique optimal et consomme 15 % à 25 % moins que les gammes concurrentes. Un atout à la fois environnemental et financier, dans un contexte de hausse des prix de l’énergie.













Voir la version imprimable