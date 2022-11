Publiscopie : L’intérêt de la désinfection UV dans les industries agroalimentaires

Spécialiste de la désinfection UV, la société Dr. Hönle AG fait partie des principaux fournisseurs mondiaux de technologies UV industrielles. L’entreprise propose en particulier des solutions complètes de désinfection adaptées aux industries agroalimentaires. ” Le système de désinfection par les rayonnements UVC est parti culièrement intéressant dans ce secteur, ces rayonnements permettent de détruire bactéries, virus et moisissures présents sur une chaîne de fabrication ”, explique Pascal Brun, directeur de la filiale France, basée à Lyon.



forte expérience en allemagne



La société a acquis une très forte expérience dans le secteur des abattoirs et de la transformation de la viande en Allemagne et en Autriche.



Des systèmes spécifiques ont été conçus pour ce secteur et améliorés grâce aux clients utilisateurs en prenant en compte les contraintes spécifiques de nettoyage : par exemple le système FBH (photo ci-dessus), qui assure une désinfection fiable des tapis, convoyeurs et courroies de coupe, sur une ligne de production. Grâce aux lampes UV, les risques de contamination de carcasse à carcasse sont quasiment éliminés (résultats testés et prouvés). Le système, fixé directement sous le tapis, est très simple à installer, économique et consomme très peu d’énergie.



” Hönle UV France a débuté la com mercialisation en France en 2021 et les premières installations sont en cours après des validations clients ”, précise Pascal Brun.



aUtres applications en agroalimentaire



Hönle UV France est bien connue dans les désinfections des pots et opercules avant le remplissage dans l’industrie laitière. Une autre application importante est les tunnels de désinfection UV à 360° pour traiter tous les produits qui rentrent dans une salle propre.



Hönle UV France a créé un site internet spécifique en français pour la désinfection UV dans l’industrie agroalimentaire : https://desinfectionuv.fr/













Voir la version imprimable