Publiscopie : L’industrialisation de vos systèmes batteries accompagnée de A à Z

One-sixone vous conseille et vous accompagne dans la recherche, le développement et l’obtention d’accumulateurs (cellules) et de systèmes batteries. ”Nous sommes un organisme de recherche et notre volonté est de contribuer à la R&D et à la monté en TRL des technologies propres à ce domaine, en faisant le lien entre chercheurs universitaires et industriels, résume Jean-François Cousseau, dirigeant de One-sixone.



Avec l’ambition d’accélérer leurs inno vations, nous fournissons ainsi à nos clients des accumulateurs ou batteries soit prototypes ou qualifiés et pouvons ensuite faire appel, suivant les volumes, à nos partenaires pour procéder à leur industrialisation.”



SOLUTIONS SUR MESURE POUR APPLICATIONS EXIGEANTES



Pour la réalisation d’accumulateurs, One-sixone vous conseille sur les paramètres-clés impactant, entre autres, leurs performances, leur fiabilité et leur disponibilité. Cela concerne notamment le choix de la technologie, de l’électrochimie, du design, ainsi que la maîtrise des procédés industriels requis.



Une démarche de codéveloppement sera mise en œuvre pour vous permettre d’obtenir des systèmes batteries adaptés à vos besoins, exigences et contraintes.



One-sixone assure le pilotage et le suivi des fabrications de prototypes et petites séries en cotraitance avec ses partenaires industriels. Son équipe procède également à un audit de fournisseurs, se charge de la mise en place de stocks de sécurité sur les composants critiques, de la gestion des obsolescences, des contrôles, du suivi qualité et du MCO.













