Publiscopie : L’IA pour plus d’efficacité dans l’inspection par rayons X

Fortement spécialisée depuis 2009 dans l’inspection par rayons X, cette technologie qui permet de détecter des anomalies invisibles à l’œil humain ou qu’aucune caméra classique n’aurait pu détecter, ATM Vision a lancé sur le marché de l’agroalimentaire une toute nouvelle génération d’équipements de contrôle non destructif.



UNE GAMME POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS



La TPE du Grand-Ouest, qui équipe déjà les lignes de fabrication de grands industriels soumis à des normes qualité extrêmement exigeantes, a conçu pour cela une gamme de machines basée sur la technologie des rayons X, qui bénéficie des derniers algorithmes d’inspection et traitement d’image.



Issue de deux années de recherche et développement, cette gamme agroalimentaire est modulable afin de répondre à tous les besoins.



L’INSPECTION RX COUPLÉE AU DEEP LEARNING



”Notre nouveau logiciel EagleScan IA, qui repose sur les innovations les plus récentes dans le domaine du deep learning, combine la flexibilité de l’inspection visuelle humaine avec la fiabilité d’un système informatique”, explique Thierry Michelet, gérant d’ATM Vision.



Ces nouveaux outils d’analyse de données utilisent des réseaux neuronaux qui imitent l’intelligence humaine afin de distinguer les anomalies, pièces et caractéristiques particulières, tout en tolérant les variations naturelles des produits complexes.



Associé aux détecteurs développés par le bureau d’études, EagleScan IA permet aux équipements de contrôle par rayons X dédiés aux lignes agroalimentaires d’atteindre des niveaux de détection et une stabilité bien supérieurs aux équipements en place aujourd’hui. ”Ainsi notre équipement de contrôle dédié pour l’inspection de pots en verre ou boîtes, l’HawkGlass X2, peut détecter une bille de verre de 2 mm, quelle que soit sa position dans le produit, y compris dans le cas de pots complexes. Enfin notre suite logicielle facilite également les séquences d’apprentissage parfois longues et fastidieuses”, conclut Thierry Michelet.











