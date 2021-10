Publiscopie : L’IA pour améliorer le traitement des commandes et le cash flow

Aux portes de l’industrie du futur, le secteur agroalimentaire doit relever le grand défi de sa transformation digitale. Pour l’accompagner dans cette démarche, l’éditeur de logiciels Esker propose la digitalisation du traitement des commandes clients comme l’un des leviers principaux, plus particulièrement dans un contexte post-Covid qui a sensibilisé les entreprises à l’importance de leur continuité d’activité même à distance, à la course aux liquidités et aux enjeux de la collecte du cash pour sécuriser leur trésorerie.



L’O2C, UN PROCESSUS CRITIQUE ET DIFFÉRENCIANT



”Dans le secteur de l’agroalimentaire, l’order-to-cash (ou O2C) couvre généralement la gestion des devis, le traitement des commandes, des factures clients ainsi que leur encaissement. Il est bien souvent la clé de voûte de toutes les opérations supply chain, souligne Thomas Honegger, directeur France d’Esker. Une commande erronée ou mal réceptionnée représente une menace pour le bon déroulement du reste du cycle qui se traduit par des retards, des erreurs, des processus complexes et coûteux, et surtout l’absence de maîtrise de la satisfaction clients.”



Alors que ce cycle reste paradoxalement trop administratif et peu optimisé, sa digitalisation dans le secteur agroalimentaire apparaît pourtant comme essentielle car critique et différenciante. Elle permet par exemple de répondre à des enjeux souvent constatés dans la prise de commandes, tels qu’une saisonnalité importante entraînant des pics d’activité, une gestion spécifique des produits selon leur typologie (frais, surgelés, ambiants), une gestion des unités de commandes (unités, cartons, palettes) ou encore de faciliter les flux EDI encore souvent très utilisés dans le secteur.



La digitalisation du processus O2C va également permettre de fluidifier le traitement des réclamations et des déductions, ainsi que des factures de coopération commerciale, documents régulièrement échangés dans le secteur et pour lesquels le traitement par les équipes internes est souvent chronophage.



OPTIMISER LA RELATION CLIENTS/FOURNISSEURS



”Le fait d’avoir des solutions digitales avec une parfaite traçabilité favorise les échanges entre un client et un fournisseur, les responsabilise aussi sur leurs propres engagements comme le respect des délais de paiement, constate Thomas Honegger. Qu’il s’agisse de fournir une vision à 360° des comportements clients ou d’améliorer la vitesse et la fiabilité des process grâce à des technologies innovantes d’IA, la solution Esker permet vraiment de couvrir l’ensemble des besoins O2C et d’optimiser la relation clients/fournisseurs.”











Voir la version imprimable