”La réglementation française est particulièrement rigoureuse en matière de protection des personnes contre la propagation des maladies de type légionellose”, rappelle le responsable de l’agence Alsace d’AER/ EAU Hygiène Services, une société créée en 2009 par des spécialistes de la maintenance et de l’hygiène aéraulique et hydraulique.



Concernant la qualité de l’air en milieu industriel, la législation veille à ”maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs et éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations”, souligne-t-il



CURATIF ET/OU PRÉVENTIF



Intervenant sur l’ensemble du territoire français, ainsi que dans les pays limitrophes, AER/EAU surveille, entretient et rénove des équipements tels que les tours aéroréfrigérantes, les condenseurs des réseaux de chauffage ou les installations de traitement d’air (centrales, extracteurs, filtres).



”Nos prestations sont aussi bien curatives (nettoyage, désinfection des installations) que préventives via de multiples mesures et des opérations ponctuelles ou régulières (détartrage, traitement de la corrosion, remplacement de pièces)” pour dépoussiérer, dégraisser et désinfecter les gaines, grilles d’extraction ou amenées d’air chaud.



”Notre premier souci est que, près ou à l’intérieur d’un bâtiment, vos enfants, amis, collègues ne contractent de sérieux problèmes de santé.”













