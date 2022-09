Publiscopie : L’expertise technologique au service de la qualité

CyTec, société allemande fondée dans les années 1980, était spécialisée initialement dans les vérins autobloquants et systèmes de serrage. Comme le souligne Damien Vallée, son directeur commercial, l’entreprise est ”un acteur de référence dans ce domaine. Les lignes de production de tous les grands constructeurs automobiles allemands, notamment, sont équipées en CyTec.”



Au milieu des années 1990, la société a progressivement étendu son champ d’activité à l’équipement de machinesoutils, développant ainsi toute une gamme de têtes de fraisage, d’électro-broches et de tables rotatives. Elle travaille en étroite collaboration avec les constructeurs de ces machines, mais aussi avec leurs utilisateurs.



DES SOLUTIONS APPROPRIÉES



Très portée sur l’innovation technique, CyTec mène une politique active de brevets, ce qui lui permet de concevoir des produits répondant à des applications très spécifiques. Comme, par exemple, des broches de soudage par friction-malaxage (FSW), adaptables sur machines et robots polyarticulés, procédé qui est de plus en plus utilisé dans l’aérospatiale et dans l’industrie automobile .



”Que ce soit pour des applications de fraisage, tournage, rectification, fabrication additive, installations sur robots ou autres machines spéciales. Nous cherchons clairement à nous différencier des produits standards vendus sur catalogue. Notre domaine de prédilection, c’est plutôt le sur-mesure, car nous avons pour philosophie de nous adapter le mieux possible aux besoins et aux contraintes de chaque client.”



UNE GRANDE FLEXIBILITÉ



Les constructeurs de machines spéciales et autres machines-outils produites en petites séries savent ainsi pouvoir compter sur la capacité de CyTec à proposer des solutions adaptées. ”Si nous ciblons principalement des marchés de niche, nous avons un panel d’utilisateurs assez vaste. Nous sommes très présents dans l’aérospatiale, l’automotive et le ferroviaire, et plus généralement dans tout ce qui relève de la mécanique de précision.”



Les têtes de fraisage à entraînement direct de CyTec sont particulièrement réputées, de par leurs moteurscouples, notoirement performants. Celles-ci sont reconnues pour leur dynamique et force de maintien élevés mais aussi pour leur encombrement réduit.



De plus, le constructeur peut apporter une grande flexibilité technique à ses clients à travers différentes options telles que l’échange automatique de tête de fraisage et de broche. Mais aussi différents systèmes d’aspiration des fumées ou des copeaux.



Ayant la complète maîtrise de la fabrication de ses moteurs, la firme est en mesure de proposer une large plage de puissances, couples et vitesses de rotation. De cette manière, l’utilisateur bénéficie de nombreuses possibilités, pour réaliser sereinement des opérations d’usinage propres à sa production.













Voir la version imprimable