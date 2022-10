Publiscopie : L’expertise de chimistes pour votre protection incendie

” Notre cœur de métier, c’est l’analyse des matériaux et des systèmes dont la réaction au feu doit être contrôlée , explique Franck Poutch, président du CREPIM. Notre laboratoire est leader européen sur ce créneau. Et si nous travaillons beaucoup pour le transport de masse, c’est-à-dire le ferroviaire, l’aéronautique et le maritime, c’est parce que dans ce secteur, les exigences réglementaires de sécurité incendie sont particulièrement élevées. ”



Les constructeurs de trains, de métros, d’avions ou de paquebots, ainsi que leurs équipementiers doivent en effet répondre aux cahiers des charges extrêmement stricts de leurs prescripteurs finals (SNCF, Deutsche Bahn, Indian Railways, etc.).



Ceux-ci doivent s’assurer que les matériaux employés pour les portes, parois, plafonds, rideaux et autres éléments de construction et d’aménagement ne dégageront ni flammes, ni fumées opaques, ni gaz toxiques en cas de combustion. Cela, bien sûr, en assurant au mieux les ”fonctions d’usage” que sont l‘acoustique, le confort, l’esthétique et la durabilité, le tout moyennant des coûts techniques et économiques maîtrisés.



Le CREPIM a donc constitué une chaîne de valeur consacrée à la sécurité passive et aux agents ignifuges qui limitent la réaction au feu. L’entreprise est organisée en trois pôles. Un premier, dédié au développement, cherche à optimiser chimiquement les propriétés feu/ fumée des systèmes.



Il peut intervenir en soutien au deuxième, spécialisé dans les tests, qui propose une offre totalement intégrée en matière de vérification de la conformité aux normes EN 45545-2 et -3, NFPA 130 et NF F16-101. ” Nous travaillons avec plus de soixante méthodes d’essais sous accréditation , souligne Franck Poutch. La fiabilité de nos rapports d’essais est régulièrement validée par des tests d’intercomparaison, et nos résultats sont reconnus par tous les grands donneurs d’ordres du transport de masse.”



Enfin, un troisième pôle forme les clients à la compréhension des différents essais et réglementations associées, mais également à la chimie de l’ignifugation.



”Nous sommes une PME indépendante et familiale, qui attache une grande importance à la qualité du service rendu au client, insiste Franck Poutch . Ainsi, une hotline téléphonique est disponible 24 heures sur 24 pour répondre aux demandes de nos clients. Et surtout, ce qui nous différencie des laboratoires “classiques’, c’est que nous sommes tous ingénieurs chimistes. Cela représente un atout décisif lorsqu’il s’agit d’interpréter les résultats des tests.”













