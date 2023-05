Publiscopie : L’expert du traitement d’air industriel et des salles propres

Fondé en 1963 – l’entreprise fête cette année son 60e anniversaire –, EFM AirProcess est une société française spécialisée dans le traitement d’air industriel, la conception, la fabrication et la mise en œuvre de tous types d’équipements de chauffage, de climatisation, de déshumidification et de purification d’air, pour les locaux et pour les process industriels comme la fabrication de batteries électriques et de piles à combustible, deux filières en plein essor.



Comme l’explique Arnaud Godignon, directeur général de l’entreprise, ”EFM AirProcess s’est ainsi résolument engagé depuis une dizaine d’années dans les applications industrielles dédiées à ces deux marchés et nous sommes fiers, aujourd’hui, du savoir-faire exceptionnel que nous y avons développé”.



de l’audit À la remise en état



Fournisseurs des plus grands acteurs mondiaux du secteur, EFM AirProcess et ses équipes peuvent intervenir tout au long du processus de mise en œuvre, depuis l’audit technique (diagnostic énergétique, ”revamping” et/ou rénovation des équipements existants) jusqu’à la mise en service des systèmes, en passant par les calculs thermiques, aérauliques et hydrauliques, la conception et la fabrication des équipements sur mesure et installés clés en main.



salles propres, anhydres, etC.



EFM AirProcess est aujourd’hui un acteur réputé des installations HVAC et de traitement d’air industriel, des systèmes de production et de distribution hydrauliques et frigorifiques, des salles propres, des salles anhydres et des laboratoires de recherche (niveaux BLS1 à BSL3). ”Nous accompagnons nos clients, en particulier sur l’optimisation énergétique et la gestion des CEE (certificats d’économies d’énergie)”, souligne Arnaud Godignon.



EFM AirProcess est membre de l’association ASPEC, reconnue d’utilité publique, un réseau spécialisé dans la maîtrise de la contamination et des salles propres, et dont la devise est ”Pour la prévention et l’étude de la contamination” .











Voir la version imprimable