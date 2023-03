Publiscopie : L’expert de la pièce process pour vos outillages plastique

Avec un large track record de réussites auprès des constructeurs mondiaux, MICROPLAST fournit des millions de pièces dédiées aux lignes de fabrication. Ces pièces permettent notamment, sur les lignes de peinture, de maintenir les ouvrants en position, durant les phases d’application, tout en étant d’une innocuité totale sur les surfaces traitées.



”Les pièces conçues par MICROPLAST concentrent plusieurs fonctions pour améliorer la performance des lignes de fabrication. Nous créons des fonctions standards qui offrent des gains de productivité notables, explique Barthélemy Gagnon, directeur général et de l’innovation. En effet, des productions en grandes séries permettent aux constructeurs et aux équipementiers de réaliser des économies d’échelle, tout en améliorant le bilan carbone avec notre démarche MICROPLAST GREEN.”



INGÉNIOSITÉ ET SERVICE DANS L’ADN DE MICROPLAST



Ces outillages à la technologie brevetée se positionnent facilement et sans effort, limitant ainsi les risques de TMS pour les opérateurs, tout en servant la productivité.



Avec une équipe spécialisée, les clients bénéficient d’un accompagnement sur mesure et d’une écoute réactive. Ainsi, après une analyse des besoins, MICROPLAST proposera les solutions technicoéconomiques les plus adaptées, tout en garantissant un suivi et une assistance, de la consultation à la fin de vie du produit.



Fort de nombreux succès, MICROPLAST confirme son objectif de devenir leader, en se développant en Europe, en Asie et aux États-Unis.













