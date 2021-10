Publiscopie : L’engagement “satisfait ou remboursé” pour une affûteuse d’exception

Ancien boucher, désosseur et pareur, Jean-Luc Gornay connaît parfaitement les métiers de bouche. Forte de ses 25 années d’expérience, sa société mosellane Sogest, basée à Augny, ne fait pas que vendre des équipements de coupe et du matériel d’affûtage. Elle transmet également son savoir et de précieux conseils à ses clients professionnels.



DES TESTS ET DES RETOURS CLIENTS 100 % POSITIFS



Aujourd’hui, Sogest est leader sur le marché européen en matière de coutellerie et deuxième plus gros distributeur en France de gants et tabliers de protection en cotte de maille.



Invention française, sa nouvelle affûteuse a passé avec succès tous les bancs de test Anago KST et Mentor, avec des scores de 8.3 à 8.7 après 2h d’utilisation. Ces tests évaluent le pouvoir de coupe du couteau, la tenue de l’acier et l’usure des lames dans le temps, mais également les acquis des opérateurs sur les phases d’affûtage et d’affilage.



Son créateur insiste sur sa facilité d’utilisation, son confort ergonomique et sa prise en main rapide. Une vidéo de démonstration-formation va d’ailleurs être proposée sous peu sur le site de vente en ligne de Sogest.



LA PROBLÉMATIQUE DE L’AFFÛTAGE RÉSOLUE



L’INRS estime que dans la filière viande, plus de 60 % des couteaux coupent mal, ceci pour différentes raisons, en particulier par des techniques d’affûtage et d’affilage peu efficientes et le manque de formations adaptées. ”Le couteau est pourtant l’élément central du travail de découpe, notamment dans les industries de viande et du poisson. Son pouvoir de coupe est essentiel non seulement pour la qualité des produits mais aussi pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, souligne Jean-Luc Gornay. Quand le couteau coupe mal, le travail est plus long, les coups de couteau sont plus nombreux et moins précis. Le salarié force, fatigue et se voit contraint d’adopter des postures préjudiciables à sa santé.”



4 000 M2 D’ESPACE DE STOCKAGE



Avec sa toute nouvelle affûteuse professionnelle certifiée CE, les retours ultra-positifs des premiers utilisateurs et sa garantie ”satisfait ou remboursé”, Sogest vise le leadership sur le marché hexagonal. Le savoir-faire, le dynamisme et la compétence sont les atouts majeurs de Sogest qui, de par ses 4 000 m2 de stockage, assure une grande fluidité de livraison. Respect des délais, expéditions quotidiennes en France et en Europe ainsi que d’autres parties du globe, mise en place de stocks-clients sont les autres atouts et services qui font aussi la différence.











