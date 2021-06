Publiscopie : L’élastomère, un choix performant pour vos amortisseurs

Il existe un type d’amortisseurs sans surveillance ni entretien, répondant aux exigences environnementales et totalement recyclable. Utilisé par la RATP, la SNCF ou Bombardier pour ses trams, cette invention française utilise les propriétés de l’élastomère (viscosité et compressibilité). Une matière qui ne s’altère pas, qui ne fuit pas et qui permet à l’amortisseur de reprendre sa position initiale, après un choc, de façon autonome, sans artifice de réarmement complémentaire. L’appareil est autonome. Hors du secteur des transports, l’invention des frères Jarret est éprouvée depuis les années 60 pour des écluses, des ponts et, en usine, sur des machines spéciales. En papeterie par exemple, un bureau d’études vient de retenir cette solution pour un amortisseur de fin de course sur une rampe de production.



une Équipe attacHÉe à un savoir-faire



D’abord développée par l’entreprise Domange-Jarret, la compression hydrostatique de fluides viscoélastiques est relancée depuis 2009 par Dyna Shock System.



Avec les mêmes fournisseurs et le même encadrement que la PME historique, le bureau d’études interne a pu répondre aux besoins spécifiques d’un télescope au Chili, de la tour Eiffel ou de sidérurgistes pour la rénovation de laminoirs. ”Ce savoir-faire français mérite d’être aussi bien connu chez nous qu’à l’étranger”, résume Daniela d’Aloïa, directrice commerciale. Alors que 70 % de la production est exportée, Dyna Shock System, installée près de Roissy, a répondu aux appels d’offres du Grand Paris en faisant valoir son implantation géographique toute proche.











