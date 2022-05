Créée en 1999, Dessica a été reprise en 2012 par ses salariés et organisée en SCOP. ” En dix ans, nous avons multiplié le chiffre d’affaires par quatre ”, explique Patrick Charrondière, gérant de la PME (CA 2021: 6,2 millions d’euros, 50 salariés).



La stratégie ? Intégrer la totalité de la chaîne de valeur des techniques de l’air sec (analyse du besoin, fabrication des déshydrateurs, mise en service, SAV), innover dans une logique d’amélioration des performances énergétiques et valoriser la seule production de déshydrateurs made in France.



MODULES STANDARDS, ASSEMBLAGE SUR MESURE



Véritable référence européenne des techniques de l’air sec, Dessica répond à de nombreuses applications: contrôle de l’humidité dans les locaux industriels, stockage sous air sec, traitement du givre dans les chambres de surgélation, préservation contre la corrosion et la condensation, lutte contre la germination et les moisissures, réduction des contaminations aéroportées, etc.



” Chaque demande est unique. Notre bureau d'études réalise une solution adaptée à chaque process à partir d'assemblages de modules stan dards optimisés.



Les équipements intègrent les technologies de demain : composants et moteurs nouvelle génération, systèmes de récupération interne d’énergie, régulation de la vitesse en fonction des conditions climatiques… Un équipement bien dimensionné peut permettre de réduire jusqu’à 30 % la consommation d’énergie d’un industriel.



Le futur ? De nouvelles gammes encore plus adaptables, performantes et économes en énergie.













