Publiscopie : IPC-CFX donne vie à l’usine intelligente

Créée en 1957, IPC est l’association internationale pour le développement de l’industrie électronique dans le monde. Particulièrement active en normalisation et l’accompagnement des entreprises, cette association propose aujourd’hui IPCCFX (Connected Factory Exchange), un programme destiné à la mise en réseau des données de toutes machines de production ou de logistique dans l’entreprise, leur automatisation et leur optimisation.



”La solution IPC-CFX a pour avantage majeur d’être un standard international totalement ‘ouvert’ et gratuit, développé par des industriels pour des industriels, et d’être réellement plug and play, donc facile à implémenter et à utiliser”, explique Chris Jorgensen, directeur Transfert de technolo gies chez IPC. Venant alimenter les ERP et autres systèmes de gestion de production, la solution IPC-CFX évite notamment de devoir développer de multiples interfaces machine.



Des gains De proDuctiVité signiFicatiFs



”Facilement extensible pour prendre en compte d’éventuels nouveaux besoins, IPC-CFX simplifie et standardise les communications machine-tomachine tout en facilitant les applications machine-to-business et business-to-machine avec, à la clé, de précieuses économies (en temps et en coûts, notamment en termes de connexion des équipements) et des gains de productivité significatifs”, précise-t-il.



Régulièrement mis à jour, IPC-CFX dispose de nombreuses aides en ligne (notamment software development kit, aide à l’implémentation, formations, qualification des équipements, etc.). Voir par exemple : www.ipc-cfx.org.















