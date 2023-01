Publiscopie : Injection précise et économique de pièces techniques

Plasturgiste en plein essor implanté près de Liège (Belgique), Cojema est un spécialiste de l’injection de pièces plastiques techniques sur mesure (et de la réalisation des outillages nécessaires).



L’entreprise est ”de plus en plus consultée par le secteur médical et, à la suite d’un partenariat R&D avec un acteur majeur de la profession, elle s’est lancée dans la fabrication modulaire de ‘cassettes médicales’ pour répondre à des besoins sanitaires tels que la détection de la Covid-19 ou de pathologies de type gastro-entérite, problèmes respiratoires, sérologie, etc.”, explique Jean-François Colen, gérant de l’entreprise.



quatre décennIes de savoIr-faIre



Fondée il y a tout juste 40 ans, Cojema est en mesure de réaliser tous types de pièces techniques, jusqu’à 750 cm3 de volume, de la petite à la grande série, et ce, quelle que soit la matière.



Particulièrement dynamique (activité en hausse d’environ 15 % par an), ce plasturgiste souhaite ”contribuer au rapatriement de l’industrie européenne” et ne cesse d’investir pour ”gagner en résilience, poursuivre son évolution vers l’Industrie 4.0, améliorer encore la qualité et la précision de ses produits, tout en maîtrisant ses consommations d’énergie et de matières” (voir encadré).



troIs nouveLLes presses robotIsées



Avec 35 % de sa production à l’export (Asie, Amérique et Europe, en particulier la France), ”Cojema compte rester au plus haut niveau de performance industrielle” , souligne Jean-François Colen.



”Au-delà de l’agrandissement et du réaménagement de nos ateliers, nous venons d’intégrer trois nouvelles machines (d’injection) robotisées et envisageons aujourd’hui de nous équiper d’un système de planification ERP”, précise-t-il.



Proche de ses clients, Cojema accompagne ceux-ci de façon continue, ”de la formulation du besoin jusqu’à la livraison du produit fini, en passant par la réalisation des outillages via des partenariats européens et asiatiques rigoureusement sélectionnés (Portugal, Chine, Vietnam), gages d’une compétitivité optimale”.



L’entreprise assure de multiples prestations associées : prototypage 3D, usinage, soudage ultrasons et assemblage, marquage, retouches, etc.













Voir la version imprimable