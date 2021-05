Publiscopie : Ilios, la solution digitale unique dédiée à la sécurité des voyageurs

Depuis cinq ans, de nombreuses études (Amex, CDSE, CWT, etc.) font ressortir la sécurité comme l’une des trois préoccupations principales des salariés pendant leurs déplacements professionnels à l’étranger. Pour y répondre, S2E Consulting, spécialisée dans le management de la sûreté et basée à Aix-en-Provence, a développé ILIOS, une nouvelle plateforme SaaS et mobile, unique sur le marché. Chaque PME ou grand groupe peut gérer en quelques clics toute la sécurité de ces déplacements : ” Avant, les voyageurs recevaient trop d’informations et finissaient par couper l’application ”, précise Thibault Janin, directeur associé. ” ILIOS est un outil pragmatique qui correspond à leur voyage et donne uniquement les informations qui les concernent. ”



SUIVRE LES VOYAGEURS EN TEMPS RÉEL



200 fiches pays, toutes les zones, les quartiers et les rues à éviter sur 350 villes, dans 84 pays, des alertes ciblées… ILIOS a développé une technologie de geofencing unique en Europe. ” Pour faire simple, elle détecte les voyageurs qui entrent dans une zone à risques et transmet l’informat ion à l’entreprise et à notre centre opérationnel par anticipation, et c’est très simple à utiliser ”, complète Thibault Janin. ILIOS dispose de son propre système de suivi des voyages, qui référence 95 % des vols commerciaux dans le monde, avec les retards, les annulations, les heures de décollage et d’atterrissage. Un grand nombre d’actions sont automatisées, pour faciliter son utilisation au quotidien. De plus, les voyageurs peuvent appeler à tout moment une hotline qui, dans certaines situations, déploiera une équipe d’assistance sur place.













