Publiscopie : Haute précision et services associes pour vos instruments de mesure

WIKA est le premier producteur mondial d’instruments de mesure en pression et en température. Présent dans une centaine de pays, le groupe compte 47 filiales et commercialise chaque année 50 millions d’instruments.



DES SOlUTIONS POUR OPTImISER lES PROCESS



”Au-delà de la fourniture d’appareils, nous accompagnons les industriels sur l’optimisation de leur process, précise Pierre Forestier, directeur marketing Europe du Sud. C’est ainsi, par exemple, que pour la filière hydrogène, qui fait actuellement l’objet de gros investissements, nous avons développé des solutions particulièrement pointues qui concourent à la performance et à la sécurité des installations.”



”On peut aussi évoquer le travail effectué autour de l’IIoT. Outre un manomètre process communicant LoRaWAN déjà au catalogue et toute une gamme en préparation d’instruments sans fil avec différents protocoles de transmission, nous avons développé une gamme complète de services pour proposer à nos clients une solution IIoT globale : installation, connectivité, stockage des données, logiciels d’exploitation/ visualisation.”



DES laBOS aUSSI RaPIDES QUE PRéCIS



WIKA présente la caractéristique de fabriquer des instruments de mesure, mais aussi des étalons, et cela amène le Groupe à maîtriser de bout en bout la chaîne des services d’étalonnage.



Cette double compétence permet de faire la différence sur les services : installations, réparations, formations (à la métrologie, à la manipulation du gaz SF6, etc.), mais aussi étalonnage des instruments, dont Gaëlle Meynckens, responsable laboratoire Cofrac et services France, rappelle qu’il représente de gros enjeux pour les industriels.



”Notre laboratoire français, accrédité Cofrac, atteint des niveaux de précision en masse et en pression proches de ceux des laboratoires de référence qui utilisent eux-mêmes des instruments de mesure WIKA, souligne-t-elle. De plus, nous pouvons compter sur une mutualisation des expertises entre les nombreux laboratoires, tous accrédités, que compte notre groupe à travers le monde.”



”Nos laboratoires présentent aussi la caractéristique de pratiquer des temps d’immobilisation extrêmement courts, précise Gaëlle Meynckens. Nous avons su optimiser au mieux l’enchaînement des différentes étapes, et il ne s’écoule pas plus d’une dizaine de jours entre la réception d’un produit et sa réexpédition chez le client. Cela représente un très haut niveau de performance.”













