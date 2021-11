Publiscopie : Grande capacité et flexibilité pour le revêtement des métaux

Créée il y a 80 ans, Verbrugge est un des leaders en matière de revêtements mécaniques pour la protection de pièces, par nickelage -chimique et chromage-dur.



Ses marchés : les fabricants de machines au sens large (automobile, naval, ferroviaire, sidérurgie, pétrole, imprimerie, pharmaceutique, hydraulique, etc.).



TOUJOURS PLUS FLEXIBLE



” Selon le type de pièce à traiter, nous nous adaptons à chaque cahier des charges , précise Jean-Louis Verbrugge, son président. Grâce à notre expertise en matière de protection anticorrosion, de revêtements et de traitements thermiques, nous garantissons dureté et fiabilité pour les pièces traitées .” Mais les technologies évoluent et les produits doivent s’adapter. Il faut, par exemple, anticiper le passage des véhicules thermiques à l’électricité ou prendre pied dans les énergies nouvelles : ” Il nous est apparu indispensable d’accroître nos capacités pour répondre à ces nouveaux marchés, complète Jean-Louis Verbrugge. Tout en repensant nos process pour gagner en flexibilité.”



AUGMENTER LES CAPACITÉS DE PRODUCTION



Cette réflexion a abouti à la nouvelle usine Nickel-Chrome 3 Mille. Pourvue d’une ligne qui atteint 57 mètres de longueur (à titre de comparaison, l’ancienne mesurait 29 mètres), elle totalise 77 postes de travail, dont 18 sont des réserves pour s’adapter à des demandes nouvelles.



Avec ces nouvelles capacités de production, Verbrugge peut offrir encore plus de flexibilité (une charge cliente, quels que soient son matériau et la gamme spécifique qu’elle nécessite, peut être introduite en ligne à tout instant) et répondre aux marchés en expansion.











