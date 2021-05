Publiscopie : Gamme reconeyez : des systèmes d’alarme extérieurs, ultra-sûrs, de qualité militaire…

Dans un marché qui ne cesse d’évoluer, passant de la sécurité physique classique (agents de surveillance, patrouilleurs) à la sécurité de plus en plus électronique (56 % du marché privé français aujourd’hui), ” le groupe IDM ( Investissement Développement Morel ), implanté à Signes, près de Toulon, est un des plus grands acteurs français dont l’activité est basée sur la sécurité et la sûreté des biens et des personnes ”, rappelle Emmanuelle Mollière, chargée de la communication marketing.



Le groupe IDM, par une recherche constante d’innovations, oriente ses programmes sur l’intelligence artificielle et la sécurité par drones. Il est composé de cinq filiales.



FOCUS SUR LA FILIALE SECURE FRANCE DISTRIBUTION



SECURE FRANCE DISTRIBUTION est distributeur de matériel de sécurité électronique (alarmes et vidéos) auprès des installateurs et professionnels. Il propose notamment la gamme Reconeyez, répondant à des besoins spécifiques. ” Un système d’alarme 100 % autonome, alimenté par des batteries lithium rechargeables longue durée, de qualité militaire (i.e. extrêmement robuste et sûr) et très innovant grâce à l’analyse d’images par intelligence artificielle permettant de diffé rencier chacune des menaces ”, souligne Emmanuelle Mollière. Reconeyez est dédiée à la protection des sites extérieurs isolés, en milieu hostile, sans réseau internet et sans source d’alimentation.













