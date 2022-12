Publiscopie : Gagner en sobriété énergétique, c’est possible !

”En quelques années, nous sommes devenus un acteur majeur de la décarbonation”, explique Olivier Granet, directeur général de la division réfrigération industrielle et chauffage ventilation et climatisation (CVC) de Johnson Controls (500 salariés), dont le siège et l’usine de produits York® sont implantés à proximité de Nantes.



”Les systèmes de réfrigération industrielle et de CVC sont conçus sur mesure par notre bureau d’études et répondent aux engagements d’efficacité éner gétique et de préservation de l’envi ronnement des entreprises. Ils sont particulièrement adaptés aux acti vités énergivores comme l’agroalimen taire, le chauffage urbain, la pétrochimie, la microélectronique, l’immobilier, etc.” Les pompes à chaleur industrielles comme les réseaux urbains utilisent l’air ambiant, l’eau, la géothermie ou la chaleur fatale comme source de chaleur basse température, utilisant ainsi moins d’énergies fossiles, générant moins d’émissions de gaz à effet de serre et une réduction des coûts pouvant aller jusqu’à 70 %.



MIEUx PILOTER LA PERFORMANCE éNERGéTIQUE



Une attention particulière est portée au choix des réfrigérants utilisés avec des possibilités telles que ”les fluides naturels comme l’ammoniac, le dioxyde de carbone ou le propane, mais aussi des HFO”, précise Olivier Granet.



Les contrats de management et de performance énergétique constituent un autre volet d’activité en fort développement. Grâce à une supervision digitale, ils permettent de suivre les rendements des équipements et les dérives de consommation, et de réaliser une maintenance prédictive.



L’entreprise réalise plus de 300 installations par an, avec des chan tiers allant d’une durée de deux mois à trois ans, une activité service en croissance, et recrute actuellement une quarantaine de techniciens et ingénieurs frigoristes pour absorber la demande.













