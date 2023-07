Publiscopie : Formes, tailles, personnalisation… Mauco-cartex emballe tout !

Située dans la région bordelaise, l’entreprise Mauco-Cartex, spécialisée dans l’emballage de bouteilles de vin et spiritueux, se diversifie et s’ouvre à tous les marchés.



”Désormais, nous sommes en mesure de créer des emballages et packagings en carton cannelé sur mesure sans quasiment aucune limite de taille et de forme, annonce Sarah Escat la PDG. Nous avons également une usine consacrée à la personnalisation des produits et, là encore, nous pouvons exaucer tous les voeux de nos clients.”



Dans le détail, Mauco-Cartex est capable de produire, grâce à un parc de machines à commande numérique, des cartons d’une longueur et d’une largeur allant jusqu’à 4 m sur 3 m et pouvant supporter des charges de plusieurs centaines de kilos.



UN SUIVI DE A À Z



Elle peut emballer de tout petits objets comme des pièces imposantes et fragiles, d’avions ou de voitures, à l’unité ou bien en petite ou moyenne série. Le tout étant parfaitement maintenu grâce à des produits de calage créés sur mesure.



”Nous disposons d’une équipe commerciale qui se rend chez les clients pour procéder à la définition des besoins. Ensuite notre bureau d’études conçoit l’emballage ad hoc.



Pour la personnalisation, nous disposons d’une usine spéciale et il est possible d’imprimer ce que vous voulez. Des services supplémentaires sont disponibles comme la pose d’étiquettes RFID ou de QR Code. Nous intervenons de la conception à l’expédition”, souligne Sarah Escat.



Mauco-Cartex a un engagement RSE très fort qui en fait une entreprise responsable, un point apprécié des clients appliquant la même démarche.











