Publiscopie : Flexibilité, efficacité et fiabilité logistique avec le rouleau motorisé

Une automatisation performante est l’un des enjeux de l’intralogistique. Avec ses rouleaux motorisés (MDR) pour convoyeurs de manutention et les technologies associées, Itoh Denki, société japonaise fondée en 1946, apporte des solutions.



” Nous fournissons aux OEM, intégrateurs et autres utilisateurs des composants et des solutions de manutention pour la logistique interne, explique Tatsuya Akashi, vice-président Europe . Rouleaux motorisés, platines de contrôle et modules de transfert, tous nos produits ont des performances reconnues. ”



Équipés de cartes de commande intégrée ou externe, les rouleaux motorisés Itoh Denki s’intègrent simplement dans tous les équipements intralogistiques, du simple convoyage au système de tri automatisé le plus complexe, pour les charges les plus légères comme les plus lourdes.



Jusqu’À 60 % d’économIe d’énergIe



Flexibles, sûrs d’utilisation, intelligents, ils sont rentabilisés rapidement.



” De plus, notre technologie permet d’économiser jusqu’à 60 % d’énergie , précise Tatsuya Akashi. La plupart des sociétés de e-commerce, par exemple, l’utilisent. ” Afin de garantir une grande réactivité et des produits adaptés aux besoins spécifiques des clients de la zone EMOA, Itoh Denki assemble et contrôle ses rouleaux motorisés dans son usine française. Tout en disposant d’un stock de cartes de contrôle et de modules pour répondre aux demandes les plus urgentes.



Enfin, fidèle à la philosophie japonaise de qualité, l’entreprise est certifiée ISO 9001.











Voir la version imprimable