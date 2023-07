Publiscopie : Fenêtres alu ou escaliers métalliques, la perfection garantie

”Les vrais métalliers de métier comme nous, capables de fabriquer des ouvrages de très grande qualité, ne sont plus très nombreux aujourd’hui, constate Lionel Barrull, gérant d’Arribot. Pour notre part, nous ne faisons que du sur-mesure et visons la perfection dans toutes nos réalisations afin de satisfaire des clients très exigeants. Les moutons à cinq pattes sont aussi notre spécialité.”



Pour les industriels qui créent ou investissent dans de nouveaux bâtiments, l’entreprise réalise notamment des fenêtres aluminium et des escaliers métalliques. Elle intervient également sur le volet maintenance et réhabilitation quand les bâtiments évoluent ou s’agrandissent et qu’il faut ajouter, par exemple, de nouveaux escaliers.



DES COLLABORATEURS HAUTEMENT QUALIFIÉS



L’outil de production de la société contribue à la qualité de fabrication des ouvrages puisque celle-ci investit régulièrement dans des machines à commandes numériques de dernière génération.



En amont de la production, un bureau d’études intégré de quatre personnes produit systématiquement des plans 3D des futurs produits. ”Nous misons aussi beaucoup sur l’humain avec un personnel formé souvent très jeune sur nos machines et procédés, et qui reste par la suite longtemps dans l’entreprise. Tout le monde, chez nous, a à coeur de travailler pour qu’Arribot reste une référence et que nous puissions perpétuer notre savoir-faire”, insiste Lionel Barrull.



Signe de bonne santé de l’entreprise et d’une réputation qui n’est plus à démontrer, son carnet de commandes est d’ores et déjà plein pour un an.











