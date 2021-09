Publiscopie : Farpi-France met la plasturgie digitalisée à la portée de ses clients

Exploiter à 100 % le potentiel des nouvelles presses à injecter électriques, voilà ce que propose FARPI-FRANCE, intégrateur de solutions de plasturgie depuis 1976. La télémaintenance, en particulier, permet désormais de sécuriser la production, en temps réel. ”Nos clients n’ont pas toujours en interne les forces nécessaires pour optimiser leurs machines, observe Raphaël Roux, CEO de FARPIFRANCE. Le renfort de nos techniciens spécialistes augmente sensiblement la disponibilité des machines, avec des économies à la clé.”



Très concrètement, l’implication de FARPI-FRANCE se poursuit bien audelà de la mise en service et de la formation spécifique des personnels en présentiel ou par Teams. à distance, l’équipe lyonnaise est en capacité d’interroger les capteurs, de surveiller la température des presses et les couples, pour améliorer les réglages et maîtriser la consommation d’énergie. Elle peut aussi déterminer l’usure d’une pièce, afin de la changer sans attendre la panne.



accompagner la DemanDe De traçabilité



L’expérience du diagnostic digital réduit radicalement les coûts de déplacement, et accélère les interventions. Quand c’est possible, FARPI FRANCE envoie la pièce de rechange et guide les techniciens de l’entreprise pour l’installer eux-mêmes.



Enfin, la collaboration fluide entre FARPI-FRANCE et ses clients aide aussi à répondre à l’exigence croissante de traçabilité. à chaque pièce sont désormais associées, par marquage, des informations sur ses composants, mais aussi sur le cycle de production. FARPI-FRANCE accompagne ses clients dans la collecte de ces données et dans leur conservation.













Voir la version imprimable