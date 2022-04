Publiscopie : FARPI-France : Des solutions de haute performance pour la plasturgie

Injection, extrusion-soufflage, dosage et coloration, convoyage… pour toutes ces opérations, Farpi-France commercialise et intègre sur site un large panel de machines et équipements issus de fabricants leaders dans leurs secteurs, et propose aussi des convoyeurs et systèmes de convoyage fabriqués dans leurs ateliers.



”Nous proposons une prise en charge de A à Z du besoin client et l’accompagnons sur du sur-mesure. Ainsi, nous pouvons soit lui vendre une machine seule pour une application particulière ou bien nous pouvons lui fournir une solution globale intégrant plusieurs machines pour créer une cellule complète de production”, indique Cécile Ducret, responsable marketing.



L’entreprise dispense aussi des formations, et assure la maintenance et les réparations des équipements. La qualité et la réactivité de son service technique SAV sont également plébiscitées par ses clients.



UNE ENTREPRISE RESPONSABLE



L’objectif de Farpi-France est d’améliorer la performance de ses clients, selon trois axes: la réduction des ressources, l’augmentation du rendement et l’accroissement de la valeur du produit. Tous les équipements sont sélectionnés et fabriqués pour suivre ces trois axes: des machines 100% électriques; des systèmes favorisant le recyclage, réduisant les problèmes de contamination et les pertes de matière; des équipements intégrant des outils de traçabilité, de supervision et de télémaintenance; un process pensé pour améliorer l’aspect des produits.



Dans ses deux showrooms, à Lyon et à Alençon, Farpi-France propose à ses clients de découvrir ses différentes solutions, ainsi que ses cellules complètes d’injection. Des démonstrations et essais sont possibles sur simple demande.













