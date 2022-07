Publiscopie : Facilitez votre logistique et vos approvisionnements

Créée en 1993, l’entreprise familiale Stocklor – détenue par la holding Blanchet Finances (250 salariés) – ” fournit toutes les prestations autour des pièces, de l’amont à l’aval, du simple stockage à l’expédi tion des commandes, en passant par le contrôle de finition, l’achat mutualisé de composants, la mise en ligne de fabrication en juste à temps, la création d’emballages cartons et PED, le détachement de managers de sites capables de remplacer au pied levé un collabora teur absent… ”, explique Fabrice Haag, directeur général de Stocklor. Une offre diversifiée, certifiée ISO 9001, centrée sur le ” besoin client ” et la volonté de se positionner en ” facilitateur logistique ”.



UN ÉCOSYSTÈME, LA LOGISTIQUE 360°



” Chez nous, il n’y a pas un modèle, mais des centaines de solutions adaptées à chaque situation , poursuit Fabrice Haag. Les industriels externalisent de plus en plus de tâches logistiques. Ils ont besoin de la flexibilité d’un partenaire de proxi mité pour absorber les variations de production, lisser les hausses de prix des matières premières, ajuster leurs moyens humains, améliorer la productivité et répondre aux exi gences environnementales.”



Aujourd’hui, Stocklor dispose de plus de 60000 m² de stockage sur huit sites. La PME vosgienne travaille en réseau avec les autres entités du groupe spécialisées dans le transport et l’emballage. Un écosystème capable de répondre à toute demande! ” Et si vous êtes éloigné d’un site Stocklor, l’ entreprise étudiera la possibilité de s’implanter près de chez vous.”



Stocklor investit déjà deux nouveaux marchés: l’e-commerce et le stockage en froid positif-négatif… À suivre!













Voir la version imprimable