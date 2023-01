Publiscopie : Faciliter la gestion de paie dans les TPE, PME & ETI

X.O Solutions est née du regroupement des deux entreprises historiques, Operatrix et Edocia, l’une spécialisée dans l’externalisation de la gestion de paie et l’autre experte dans l’intégration de logiciels.



Grâce à une organisation 100 % dématérialisée, le groupe d’expertise basé dans le Grand Annecy et à Strasbourg accompagne les entreprises de toutes tailles sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger dans l’externalisation complète ou partielle de la paie et/ou dans l’intégration des logiciels Silae pour la gestion de paie internalisée et Sage pour la gestion d’entreprise.



UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ, SILAE, MEMBRE DU TOP 100



”Notre ADN principal, c’est la gestion sociale et l’administration du personnel, qui représentent les deux tiers de notre activité”, souligne Mickaël Maurice, président de X.0 Solutions.



”Nous proposons des offres sur mesure, en fonction des impératifs de chaque structure. Nous créons les interconnexions entre les différents outils. Nous implantons notamment le logiciel de paie Silae dans l’environnement informatique existant pour apporter de la valeur ajoutée et du gain de productivité à nos clients.”



L’entreprise, qui compte une trentaine de collaborateurs, intervient également pour accompagner les restructurations de services paie ou encore les audits de process paie, via son expertise particulière sur les logiciels Sage et SAP.



”Au-delà d’un partenariat, on peut parler de réelle confiance. Notre accompagnement représente un gain de temps pour les PME/ETI, grâce à l’utilisation de logiciels de paie sécurisés et toujours à jour.”













