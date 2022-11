Publiscopie : Expiris, le bureau d’études qui optimise vos revêtements techniques

Depuis plus de 20 ans, Expiris a développé une expertise unique dans l’étude et la protection contre la corrosion, le traitement de surface, les peintures, les huiles et les produits de maintenance, appliqués aux revêtements sur matériaux métalliques et composites dans des environnements critiques.



une prestAtion d’inGénierie GlobAle



Sa force est de proposer une prestation globale et adaptée à ses clients, depuis la veille bibliographique jusqu’à la formation théorique et pratique des équipes, en passant par l’évaluation et la qualification de produits, matériaux ou procédés, l’analyse physicochimique, l’industrialisation des solutions et l’audit de production.



Sans oublier un pôle important dédié à la recherche et au développement de nouvelles solutions, de matériaux et de revêtements, au sein de son propre laboratoire de caractérisation.



”Plus de 100 clients nous font confiance, de la TPE/PME au grand donneur d’ordres industriel, civil ou militaire : Airbus Helicopters, Airbus Defence and Space, Marine nationaleSSF, DGA, Dassault Aviation, Thales, Air Liquide, TotalEnergies, SPSE, EDF, RTE, SNCF Gares & Connexions, la tour Eiffel, etc.”, explique Laurent Steboun, directeur opérationnel.



de lA r&d Jusqu’Au terrAin



Grâce à son laboratoire intégré, Expiris peut répondre à n’importe quelle demande d’analyse physicochimique, de tests mécaniques ou de vieillissement accéléré. Porteur de projet, en tant qu’ETI, l’entreprise est à la pointe de la technologie et a développé, avec ses partenaires de l’Alliance matériaux, un brevet sur un revêtement superhydrophobe.



En outre, son expertise multisectorielle favorise la capitalisation des connaissances. ”Nous enrichissons sans cesse nos bases de données avec des cas de corrosion et des propositions d’innovations, ce qui nous permet d’identifier rapidement des solutions existantes et éprouvées.”



Expiris accompagne également ses clients en matière de support production et maintenance. Ses équipes réalisent notamment des inspections/expertises sur hélicoptères, en atelier de production, sur les bateaux de la Marine nationale, sur chantier de maintenance ou de constructions neuves. En cas d’avarie ou d’apparition de défauts, des solutions de reprises sont préconisées et les suivis de chantiers assurés. ”Nos 25 ingénieurs, docteurs, inspecteurs et techniciens répartis dans les cinq secteurs d’activité maîtrisent les référentiels propres à votre métier et sont disponibles pour vous proposer une offre globale et une solution clés en main”, conclut Laurent Steboun.













