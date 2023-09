Publiscopie : Expertise pour la découpe et la transformation des métaux

Le Groupe TMA, entreprise familiale créée en 1984, se positionne en tant que leader de la découpe et de la transformation industrielle du métal. Elle produit des pièces sur mesure pour des acteurs de l’industrie, des fabricants de machines-outils, le BTP, l’énergie, etc.



Il compte cinq sites de production en France, chacun avec sa propre expertise. ”Nous nous positionnons clairement comme des experts de la découpe sous toutes ses formes, confirme François Mehlinger, directeur général adjoint. Notre force réside également dans l’accompagnement de nos clients en réalisant du co-développement afin d’optimiser le coût de production.”



GRAND SAVOIR-FAIRE ET NOMBREUSES PRESTATIONS



En effet, cette complémentarité des savoir-faire lui permet de produire des pièces métalliques selon chaque exigence (des petits formats jusqu’aux très grandes pièces volumineuses, des épaisseurs fines à fortes, des ensembles et sousensembles, des pièces assemblées, peintes, en petite ou en grande quantité). Ses savoir-faire sont multiples (découpe laser, oxycoupage, poinçonnage, emboutissage, découpe jet d’eau, pliage, tôlerie fine et peinture, usinage et tournage) et ses prestations complémentaires incluent le roulage, le sciage, le grenaillage, la gravure et le marquage, l’assemblage ou la soudure manuelle et robotisée.



Enfin, ses investissements réguliers, l’automatisation et la digitalisation des ateliers de production assurent qualité du travail et adaptation à tous les besoins. Sans oublier une réactivité optimale, TMA disposant d’un large stock pour répondre à la majorité des demandes.











