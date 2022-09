Publiscopie : Évolution majeure de la norme NF en 620 pour la sécurité des convoyeurs

Depuis plus de 30 ans, la société BRUNONEpropose des solutions et des équipements de manutention pour le transport de vrac par convoyeurs à bande. Elle se différencie notamment sur l’innovation grâce à son département R&D très actif. ” Depuis longtemps, nous nous préoccupons des questions de sécurité. Ce qui nous a permis de participer activement à l’amélioration de la norme NF EN 620, relative à la sécurité des convoyeurs , précise René Brunone, son fondateur et dirigeant. Et, après 10 ans de travaux, une nouvelle régle mentation des techniques de protection contre les risques engendrés par les angles rentrants sur les transporteurs à bande a enfin vu le jour. ”



UNENORMEDEVENUE INADAPTÉE



En effet, cette norme, publiée en 2002, apporte aux constructeurs une présomption de conformité. Cependant, ellen’était pas suffisamment adaptée à la sécurité des convoyeurs dans les métiers du vrac. ” Ils ont une puissance telle qu’ils ne s’arrêtent pas lorsqu’un opérateur est happé. Le risque d’avoir un membre arraché ou de perdre la vie est très élevé , complète R. Brunone.



Aussi, nous avons demandé la révision de cette norme pour promouvoir de nouvelles solutions technologiques à l’échelle européenne.”



En collaborant avec des organismes majeurs, mais également avec les utilisateurs finaux, BRUNONE a travaillé au développement de solutions de protection pertinentes et efficaces. Ce qui lui permet de proposer aujourd’hui toute une gamme de produits pour répondre à cette nouvelle norme et améliorer les conditions d’entretien sur les bandes transporteuses.













