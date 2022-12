Publiscopie : Essinox fournisseur de solutions de matériels pour les industries exigeantes

Stockiste officiel EDF depuis plus de 30 ans, Essinox stocke et distribue des tubes, des raccords, de la matière brute, essentiellement destinés aux industries du nucléaire, des produits qui répondent à des normes spécifiques selon le code RCC-M.



”Notre entreprise s’approvisionne uniquement en matière d’origine européenne et leur traçabilité est garantie”, explique Ilhami Kaynar, directeur général.



Le département Robinetterie Salvi propose également une gamme de produits pour des industries aussi variées que le naval, la chimie, le pétrole, les laboratoires pharmaceutiques et la cosmétologie, ainsi qu’une solution technique pour chaque secteur d’activité.



SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION



Des équipes compétentes, notamment via le service R&D, s’efforcent de répondre aux exigences les plus complexes.



Essinox peut, par exemple, citer la réalisation d’un nouveau robinet boisseau sphérique respectant le cahier des charges pour les réacteurs nucléaires EDF : caractéristiques d’épaisseurs, résistances aux températures, à la pression ou encore résistance aux fluides, etc.













