Publiscopie : Ergonomique, confortable, l’exosquelette mate-XT vous protège

L’expérience sur la robotisation sert (aussi) à protéger la santé des travailleurs. Leader mondial dans le domaine de l’automatisation industrielle, Comau lance la seconde version d’un équipement individuel conçu pour éradiquer les troubles musculosquelettiques des épaules, pathologies ordinaires liées aux gestes répétitifs et inconfortables. Le travailleur, confortablement équipé, bénéficie d’une assistance facilement réglable, et en fonction dès lors que ses bras sont à 45 ° vers l’avant ou le côté. L’équipement, très ergonomique n’entrave pas les mouvements ni ne les perturbe, il amène un gain de précision, allège le poids et diminue les efforts musculaires de 30 %, ce qui lui vaut l’exclusivité de la certification internationale EAWS system ( Ergonomic Assessment Work-Sheet – outil d’évaluation des risques globaux de surcharge biomécanique).



Protégé par une housse, il peut être utilisé dans un environnement spécifique (pharmaceutique, salle blanche et agroalimentaire).



APPRENTISSAGE DES BONNES POSTURES



Le squelette externe protège, dans les situations les plus variées, y compris pour l’exécution de certains gestes de précision. L’équipement, dit ”passif”, soit ”homme protégé”, invite aux bonnes postures, comme par exemple, plier les jambes pour se baisser, éviter de trop grandes rotations du bassin… De plus, l’apprentissage des bonnes postures perdure lorsque l’équipement est déposé, les collaborateurs étant sensibilisés aux bonnes positions dorsales.













