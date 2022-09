Publiscopie : Ergonomie et maniabilité avec la base roulante motorisée

Manubob Industrie lance une nouvelle solution de manutention de charges lourdes 100 % made in France. ” Sur la base de constats effectués sur le terrain, nous avons créé une solution deux en un. Elle se compose d’une base roulante à laquelle nous ajoutons une roue motorisée. Cette association permet de déplacer sans effort, et en toute sécurité, une charge pouvant aller jusqu’à 800 kg. ”



UNE SOLUTION ERGONOMIQUE



Fruit d’un partenariat entre Manubob, qui développe la base roulante modulable, et l’entreprise ez-Wheel, qui conçoit la roue motorisée, les nouveaux chariots offrent une très grande maniabilité et se dirigent d’une seule main. La position centrale de la roue motorisée permet de faire pivoter la base à 360° sur elle-même sans effort. De plus, les chariots sont pourvus de dispositifs de sécurité, comme la poignée capacitive, qui stoppe la manœuvre dès qu’elle est lâchée.



Les chariots peuvent être déplacés à une vitesse maximum de 5 km/h.



Et la recharge, facile, sur secteur, ne demande que 90 minutes.



Adaptée aux flux intralogistiques, la solution est modulable. La base standard (format 800 x 1 200 mm) est évolutive : il est possible de choisir différentes élévations, d’ajouter des avaloirs et autres accessoires selon son besoin. Cette solution facile à prendre en main réduit les troubles musculo-squelettiques. Enfin, elle ne nécessite ni formation ni permis, et diminue le nombre d’engins de manutention motorisés en bords de ligne.













