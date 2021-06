Publiscopie : Entrez dans la nouvelle ère de la GMAO : du workflow au Dataflow

La GMAO s’est imposée pour gérer les programmes de maintenance multitechniques des équipements des bâtiments et mettre les ressources en face des ordres de travaux à réaliser. Elle prend aujourd’hui un nouveau visage, orienté gestion des données grâce à la plateforme de maintenance digitale SamFM Pulse.



”On passe de l’âge du workflow , qui consiste à faire circuler des tâches au sein de l’organisation, à l’âge du dataflow, où l’on fait circuler des informations pertinentes et vérifiées entre le donneur d’ordres et son prestataire de services ”, explique Samy Fatine, directeur des opérations de SamFM au sein du groupe Planon.



Les data générées et/ou agrégées par SamFM Pulse, patrimoniales et opérationnelles, peuvent être exploitées dans des dashboards dynamiques en temps réel pour piloter les KPI et, surtout, pour prendre des décisions de maintenance éclairées, en optimisant l’usage des ressources disponibles.



confort et optimisation des bÂtiments



Avec SamFM Pulse, le bâtiment devient communicant et les acteurs de la maintenance, donneurs d’ordres comme prestataires de services, peuvent facilement faire face à leurs enjeux : optimiser l’empreinte carbone des équipements, mesurer et améliorer le confort des collaborateurs comme la performance des bâtiments. SamFM Pulse c’est aussi MyServices, une offre servicielle proposée aux occupants dans un portail unique, leur permettant de faire, et de suivre, leurs demandes d’intervention en quelques clics ou via une appli dédiée, Smart'Request, qui fonctionne sous iOS et Android.













