Publiscopie : Ensembles mécano-soudés haute qualité, haute complexité

Créée il y a plus de 120 ans, l’entreprise toulonnaise Baumier prend en charge la réalisation de vos projets d’ensembles mécano-soudés les plus complexes. ”Depuis 2017, nous avons fortement investi dans notre outil industriel pour assurer en interne la totalité du processus de fabrication lié à notre activité d’ensemblier industriel”, confie son dirigeant Xavier Cantillon.



Baumier gère ainsi la découpe jet d’eau, le pliage, le cintrage, le roulage, l’usinage, la soudure qualifiée, la peinture et l’assemblage final.



L’an dernier, cette structure d’une vingtaine de personnes a livré à Naval Group, leader européen en construction navale de défense, son plus important outillage, ”le Ring massif”, un échafaudage de 20 tonnes utilisé pour la maintenance des sousmarins nucléaires. Et l’on peut citer, comme autres réalisations de référence, la fourniture de Casiers à munitions à Nexter Systems ou d’éléments de robotique sous-marine à l’Ifremer.



un contrÔle qualité PerManent



100 % des soudeurs de Baumier sont qualifiés selon la norme NF EN 9606 et, afin de garantir la conformité des produits aux besoins des clients, un service assurance qualité et contrôle interne multiplie les contrôles tout au long de la fabrication : contrôles quantitatifs et qualitatifs à la réception matière, contrôles dimensionnels, contrôles par ressuage effectués par un technicien certifié Cofrend II, etc.



Une exigence devenue vecteur de succès puisqu’elle a notamment permis à Baumier de doubler son chiffre d’affaires depuis 2018 et d’être lauréat du plan France Relance.













