Publiscopie : Enfin une approche globale et digitale contre la malveillance !

Après un diagnostic approfondi des actifs, des menaces et des vulnérabilités, Exokare intervient en assistance à maîtrise d’ouvrage sur les lots protection physique de site, vidéoprotection, contrôle d’accès, détection intrusion, cyberprotection et surveillance humaine.



LA TECHNOLOGIE NE PEUT PAS TOUT



Toutefois, répliquer à chaque intrusion, vol ou fraude par un investissement de sécurité ne suffit pas toujours. Une autre approche existe, dite de ” risk management ”. De son parcours, dans le monde régalien d’abord, puis en direction sûreté, Olivier Edieu applique une méthode basée sur la comparaison entre le coût des investissements et le bénéfice envisagé. Praticien, ce surdiplômé (MBA, IHEDN...) propose de ” faire le tri entre les menaces de fréquence faible, pour lesquelles l’assurance et les plans de continuité de l’activité sont pertinents, et celles qui relèvent bel et bien de la prévention ”. Et le fondateur d’Exokare de préciser : ” Dans ce cas, l’approche digitalisée peut déboucher sur des solutions plus légères et plus efficaces .”



Typiquement, dans une importante entreprise de logistique, Olivier Edieu a pu éliminer 80 % des vols en 5 ans. À partir de l’analyse des vols par dimensions, poids, valeurs, catégories, tranches horaires, son plan d’action s’inspire de la méthode Lean. Réguler le flux logistique de marchandise afin de le sécuriser : telle est l’approche souple d’Exokare, toujours conçue en bonne intelligence avec les responsables de la sécurité incendie.













Voir la version imprimable