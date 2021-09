Publiscopie : Emballages plastiques, en route pour une révolution !

ELIPSO, l’organisation professionnelle représentant les fabricants d’emballages plastiques en France, ” promeut les entreprises du secteur et notamment leur engagement en faveur d’une économie circulaire et d’emballages conformes aux exigences règlementaires ”, rappelle Emmanuelle Buffet, déléguée générale d’ELIPSO.



Porte-voix et expert incontournable du secteur, ELIPSO ” accompagne au quotidien les industriels dans leur démarche ambitieuse visant à réduire au maximum l’impact environnemental des emballages ”, souligne-t-elle.



L’emballage plastique permet d’assurer certaines fonctionnalités inégalées (légèreté, protection sanitaire, prévention contre le gaspillage, protection lors du transport, en logistique, etc.).



vers des emballages 100 % recYclés



L’ambition de transformation du secteur passe à la vitesse supérieure en matière de R&D (écoconception en vue d’améliorer la recyclabilité, incorporation de matière recyclée, etc.), et engage des travaux sans précédent pour mettre en place de nouvelles filières de recyclage. ” Tout est mis en œuvre pour que l’objectif d’emballages 100 % recyclés soit atteint en 2025 ”, complète Emmanuelle Buffet. ” L’emballage plastique assure, pour un coût contraint, la sécurité sanitaire et la performance technique tout en répondant aux critères environnementaux ”, conclutelle. Cette mutation majeure de la filière vers des solutions circulaires montre que l’emballage plastique a encore des cartes à jouer !













